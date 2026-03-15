Σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην πόλη Ιτακαρέ, στη νότια πολιτεία Μπαΐα της Βραζιλίας, εκδηλώθηκε ένταση όταν ένα μικρό γκρουπ Ισραηλινών τουριστών ενεπλάκη σε αντιπαράθεση με συμμετέχοντες της κινητοποίησης.

Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να αποτρέψουν την κλιμάκωση του επεισοδίου, χρησιμοποιώντας ακόμη και δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος και να επαναφέρουν την τάξη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις Ισραηλινοί συνελήφθησαν προσωρινά από την αστυνομία μετά από το περιστατικό που περιγράφεται ως αντίδραση στην παρουσία τους μέσα στη συγκέντρωση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί περαιτέρω στοιχεία για τυχόν κατηγορίες.

Το φόντο της σύγκρουσης

Η διαδήλωση είχε αρχικά οργανωθεί από κατοίκους και υποστηρικτές του Παλαιστινιακού λαού, οι οποίοι κρατούσαν σημαίες και πλακάτ υπέρ της Παλαιστίνης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν στιγμές έντασης και λεκτικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους ισραηλινούς τουρίστες και κάποιους εκ των παρευρισκομένων, με τις δύο πλευρές να υψώνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης, ενώ δεν έλειψαν και οι αψιμαχίες προτού επέμβει η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο όπου η παρουσία Ισραηλινών τουριστών σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες περιοχές της Βραζιλίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τοπικές διαμαρτυρίες και παράπονα για «έλλειψη σεβασμού από μέρους τους προς τους κατοίκους» και τον κοινόχρηστο χώρο.