Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα Havan στη Γκουαΐμπα, στην μητροπολιτική περιοχή του Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία, κατέρρευσε το απόγευμα της Δευτέρας 15/12, κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό της περιοχής.

Η κατασκευή, συνολικού ύψους 35 μέτρων, επηρεάστηκε μόνο στο ανώτερο τμήμα ύψους 24 μέτρων το οποίο αποτελούσε το άγαλμα όπου και κατέρρευσε.

Η Havan επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα είχε τοποθετηθεί το 2020 στα εγκαίνια του καταστήματος και διέθετε Έντυπο Τεχνικής Ευθύνης (ART).

Η Πολιτική Προστασία του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ είχε εκδώσει σοβαρή προειδοποίηση για τη μητροπολιτική περιοχή του Πόρτο Αλέγκρε, προβλέποντας καταιγίδες με έντονους ανέμους τις προηγούμενες ημέρες.

Η κατάρρευση σημειώθηκε τη Δευτέρα 15/12, περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα). Βίντεο που κατέγραψαν μάρτυρες δείχνουν το άγαλμα να γέρνει σταδιακά πριν να καταρρεύσει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

TEMPO | Vendaval que atingiu a Grande Porto Alegre derrubou estátua da Loja Havan em Guaíba (RS). pic.twitter.com/gpMauuSnSK — MetSul.com (@metsul) December 15, 2025

Οι τοπικές αρχές, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος της Γκουαΐμπα, Marcelo Maranata, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Η Havan εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ότι θα διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι όλα τα αγάλματα του δικτύου των καταστημάτων της, διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση.

Τα αντίγραφα του «Αγάλματος της Ελευθερίας» αποτελούν χαρακτηριστικό σήμα κατατεθέν των megastores της Havan σε όλη τη χώρα. Κάθε κατάστημα έχει στο εξωτερικό του και από ένα αντίστοιχο με τυποποιημένες διαστάσεις και συνολικό ύψος 35 μέτρα, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές.

Η πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ αντιμετωπίζει συχνά έντονες καταιγίδες το καλοκαίρι, ενισχυόμενες από συστήματα χαμηλής πίεσης. Τη Δευτέρα, η διέλευση ψυχρού μετώπου δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τοπικές ριπές ανέμου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ριπές άνω των 90 χλμ/ώρα αποτελούν υψηλό κίνδυνο για ψηλές κατασκευές.

Με πληροφορίες από: Mix Vale