Μια καταιγίδα που συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας άνω των 100 χλμ/ώρα κατέστρεψε την Παρασκευή περίπου 5.000 κατοικίες στην Τουπανσιρετά στη Βραζιλία, όπου οι Αρχές διεξάγουν έρευνες αναζητώντας θύματα.

«Είναι κάτι πρωτόγνωρο, μια σκηνή από ταινία», περιέγραψε ο Γουστάβο Χέρτερ, ο δήμαρχος αυτής της πόλης των 20.000 κατοίκων που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Το νοσοκομείο μας είχε αποκλειστεί από δέντρα, τα οποία έπεσαν περιμετρικά, οι δρόμοι πρόσβασης στην κοινότητα είχαν κλείσει έπειτα από πτώσεις δέντρων. Η πόλη έχει ισοπεδωθεί», ανέφερε σε βίντεο που προβλήθηκε σε τοπικά ΜΜΕ.

Η Τουπανσιρετά «δεν διαθέτει πλέον ούτε δίκτυο ηλεκτροδότησης ούτε υδροδότηση», μετά το πέρασμα της καταιγίδας τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, συμπλήρωσε ο Χέρτερ. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, η ταχύτητα των ανέμων ανήλθε σε 114 χλμ/ώρα.

Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και οι Αρχές προσπαθούν να επαληθεύσουν εάν οι θάνατοί τους συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, όπου βρίσκεται η πόλη.

«Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γνωρίζουμε πως μια γιορτή πραγματοποιούνταν στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας η στέγη της κατασκευής κατέρρευσε», δήλωσε στο Radio Gaucha ο Λουτσιάνο Μπόεϊρα, συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπου 5.000 κατοικίες αποκολλήθηκαν οι στέγες και 100 δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στους δρόμους της πόλης, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Η καταιγίδα κατέστρεψε επίσης τη στέγη ενός νοσοκομείου και 11 ασθενείς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε κοντινές κοινότητες.