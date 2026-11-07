Τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στο κεντρικό τμήμα του Σάο Πάολο, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Παρασκευή, ενώ ο βραζιλιάνικος ειδησεογραφικός ιστότοπος G1 GloboNews έκανε λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Το πρώτο τηλεφώνημα με το οποίο ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική έκανε λόγο για 25 πληγέντες, ωστόσο ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας.

Το G1 GloboNews ανέφερε πως διασώθηκαν 17 άνθρωποι.