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Τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στο κεντρικό τμήμα του Σάο Πάολο, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Παρασκευή, ενώ ο βραζιλιάνικος ειδησεογραφικός ιστότοπος G1 GloboNews έκανε λόγο για δεκάδες τραυματίες.
Το πρώτο τηλεφώνημα με το οποίο ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική έκανε λόγο για 25 πληγέντες, ωστόσο ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας.
Το G1 GloboNews ανέφερε πως διασώθηκαν 17 άνθρωποι.