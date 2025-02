O πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, κατηγορήθηκε την Τρίτη (18/2) από τον γενικό εισαγγελέα της χώρας για απόπειρα πραξικοπήματος προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022. Θεωρείται υπεύθυνος για την επίβλεψη ενός τεράστιου σχεδίου μέσω του οποίου προσπάθησε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του έθνους του στις εκλογές του 2022 και στη συνέχεια να ανατρέψει την ψηφοφορία ακόμη και όταν οι σύμμαχοί του δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία νοθείας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας, Πάουλο Γκονέτ Μπράνκο, ισχυρίζεται ότι ο Μπολσονάρου και άλλοι 33 συμμετείχαν σε μια σειρά εγκλημάτων κατά της δημοκρατίας της Βραζιλίας και στο σχέδιο πραξικοπήματος να παραμείνουν στην εξουσία παρά την ήττα από τον σημερινό πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Μπολσονάρου ήταν μεταξύ των 34 ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτές της ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου, του πραξικοπήματος και της ζημίας που προκάλεσε η βία.

