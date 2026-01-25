Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε διαδήλωση υποστηρικτών του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα στην περιφέρεια της πόλης.

🚨 VEJA: Momento em que um raio atinge a área de concentração da caminhada de Nikolas Ferreira, em Brasília; há relatos de feridos. pic.twitter.com/iMtamJWg9F — A Voz Dos Bastidores (@VDBnews) January 25, 2026

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.

«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι Αρχές.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: g1.globo.com