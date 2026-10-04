Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου ολοκλήρωσαν τις προεκλογικές τους εκστρατείες ενόψει του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών της Κυριακής, αμφότεροι πεπεισμένοι για τη νίκη, παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου.

Ο Λούλα ολοκλήρωσε την εκστρατεία επανεκλογής του με μια πορεία στο Σάο Πάολο η οποία συγκέντρωσε πλήθος υποστηρικτών. Από την πλευρά του, ο Μπολσονάρου περιόδευσε στις περιοχές Σάντα Μπάρμπαρα ντ’ Οέστε και Αμερικάνα στην πολιτεία του Σάο Πάολο, ενώ αργότερα πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το επιτελείο του Λούλα έκανε λόγο για προσέλευση-ρεκόρ, μεγαλύτερη από την τελευταία συγκέντρωση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2022. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι περίπου 150.000 υποστηρικτές κατέκλυσαν το μήκους δύο χιλιομέτρων τμήμα της οδού Αουγκούστα, μεταξύ της λεωφόρου Παουλίστα και της πλατείας Ρούσβελτ – ενός παραδοσιακού σημείου πολιτικών συγκεντρώσεων στη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας.

Μιλώντας από όχημα της εκστρατείας του, ο αριστερός ηγέτης χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως μια «επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βαρβαρότητα».

Ο επικεφαλής του κεντροαριστερού Κόμματος των Εργατών (PT) Εντίνιο Σίλβα δήλωσε ότι η προσέλευση αντανακλά μια αυξανόμενη δυναμική υπέρ του προέδρου Λούλα. «Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου είδαμε ένα κύμα υπέρ της δεξιάς στο τέλος, εδώ στη Βραζιλία βλέπουμε ένα κύμα υπέρ ημών», σημείωσε ο Σίλβα.

Από την πλευρά του, ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου κάλεσε τους υποστηρικτές του να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, προβλέποντας μάλιστα νίκη από τον πρώτο γύρο. «Είμαι πεπεισμένος ότι όλα δείχνουν πως θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές από τον πρώτο γύρο», δήλωσε.

Πόζαρε μάλιστα κρατώντας πλακάτ με την εικόνα του πατέρα του, του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022, όταν είχε ηττηθεί από τον Λούλα.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha η οποία μεταδόθηκε χθες Σάββατο δίνει στον Λούλα προβάδισμα με 45% έναντι 42% του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας. Ο απερχόμενος πρόεδρος προβλέπεται πως θα επικρατούσε με μικρή διαφορά (47% έναντι 46%) του αντιπάλου του στον δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου.