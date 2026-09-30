Μια πρωτοφανής και σχεδόν απίστευτη απόδραση σημειώθηκε στη Φλοριανόπολις της Βραζιλίας, αφήνοντας άναυδες τις τοπικές αρχές. Ένας κρατούμενος κατάφερε να περάσει ολόκληρο το σώμα του μέσα από ένα ελάχιστο άνοιγμα μόλις 15 εκατοστών ανάμεσα στα κάγκελα του κελιού του.

Οι κάμερες ασφαλείας του αστυνομικού τμήματος κατέγραψαν καρέ-καρέ την εντυπωσιακή προσπάθειά του, καθώς πέρασε πρώτα τα χέρια και το κεφάλι του και στη συνέχεια «γλίστρησε» με ευκολία προς τα έξω.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης, ωστόσο, ήταν η ψυχραιμία που υπέδειξε αμέσως μετά την έξοδό του από το κελί. Αντί να τραπεί αμέσως σε φυγή, ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο, πήρε με την άνεσή του τα παπούτσια του και στη συνέχεια αποχώρησε περπατώντας από το κτίριο.

Αυτήν τη στιγμή, η Αστυνομία της Σάντα Καταρίνα διεξάγει ευρείες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ το συγκεκριμένο κελί τέθηκε αμέσως εκτός λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ενίσχυσης της ασφάλειάς του.