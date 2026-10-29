Αστυνομικοί και χωροφύλακες πιθανόν δολοφόνησαν δεκάδες ανθρώπους στην πιο αιματηρή επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας, με 122 νεκρούς, πριν από έναν χρόνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανέφερε χθες Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Οι εικόνες δεκάδων πτωμάτων, παραταγμένων στο έδαφος, κάποιων γυμνών, σε πλατεία φαβέλας (φτωχογειτονιάς) στο Ρίο ντε Τζανέιρο σόκαραν την επομένη της επέμβασης της χωροφυλακής.

Κάτοικοι είχαν ανασύρει τα πτώματα από δασική έκταση μετά την επιχείρηση εναντίον της λεγόμενης «Κόκκινης Διοίκησης» (Comando Vermelho, CV), μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στη Βραζιλία.

Ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Κλαούντιου Κάστρου, σύμμαχος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε χαρακτηρίσει την επιχείρηση «επιτυχή».

Έπειτα από έρευνα ενός χρόνου, η HRW συμπέρανε πως η επιχείρηση μοιάζει να «σχεδιάστηκε για να είναι θανάσιμη», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Η κυβερνητική οργάνωση ανέλυσε πάνω από 4.000 ώρες βίντεο από τις φορητές κάμερες των χωροφυλάκων, τις νεκροψίες-νεκροτομές, καθώς και εκατοντάδες βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι. Ακόμη, πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων και ειδικούς.

Σύμφωνα με την έρευνά της, ούτε ένας από τους θανάτους δεν καταγράφηκε στα βίντεο των χωροφυλάκων, ενώ μόλις το ένα τέταρτο από τα 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν έφεραν κάμερες και πολλά τις είχαν καλύψει, αφήσει τις μπαταρίες τους να εξαντληθούν, ή τις είχαν παρατήσει στα οχήματά τους.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές συντείνουν στο συμπέρασμα αυτό: πάνω από τέσσερα θύματα στα δέκα μεταξύ των πολιτών είχαν χτυπηθεί από σφαίρες στο κεφάλι και σχεδόν τρία στα τέσσερα έφεραν τουλάχιστον ένα τραύμα από σφαίρα στην πλάτη. Άνδρας βρέθηκε αποκεφαλισμένος αφού έγινε κόσκινο από σφαίρες.

Ανεξάρτητοι ιατροδικαστές που συμβουλεύτηκε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκτίμησαν πως πολλά από τα θύματα σκοτώθηκαν από πρόθεση.

Ο λόγος των 17 θανάτων για κάθε τραυματισμό, εξάλλου, εγείρει «πολύ σοβαρά ερωτήματα», τονίζει η ΜΚΟ: οι δυνάμεις επιβολής της τάξης φαίνεται πως ήταν αποφασισμένες να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία μάλλον, παρά να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Κάποια βίντεο δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν συλληφθέντες και να απειλούν πως θα τους σκοτώσουν.

«Οι καταχρηστικές αστυνομικές πρακτικές υπονομεύουν τη δημόσια ασφάλεια» και «τροφοδοτούν κύκλο βίας που θέτει σε κίνδυνο τόσο τους κατοίκους όσο και αστυνομικούς», επισήμανε ο διευθυντής του παραρτήματος της HRW στη Βραζιλία, ο Σέζαρ Μουνιόζ.

Η μη κυβερνητική οργάνωση καλεί τις ομοσπονδιακές αρχές να «εγγυηθούν» ότι θα διενεργηθεί «πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα» για τις αποφάσεις που οδήγησαν στην τόσο φονική επιχείρηση και να κινήσουν διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Βραζιλία σκοτώνουν πάνω από 6.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, υπογράμμισε ακόμη το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.