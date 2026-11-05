Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν ένα αιωρόπτερο, στο οποίο επέβαιναν ένας εκπαιδευτής και ένας τουρίστας προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένιο τοίχο, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.

Πρόκειται για τους Λουίς Εντουάρντο Ροντρίγκες ντος Σάντος, 45 ετών και Άντριαν Γκιγιέρμο Αρισμέντι, 26 ετών). Σοκαριστικά πλάνα από κάμερα δείχνουν τους δύο άνδρες να χαμογελούν λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία συντριβή στην παραλία Σάο Κονράντο, την περασμένη Δευτέρα.

Βίντεο από την τραγική πτώση του αιωροπτέρου:

Ο Λουίς φαίνεται να εκτελεί μια στροφή σε χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα το πτερύγιο του αιωροπτέρου να βρει στην άμμο. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες προσκρούουν με σφοδρότητα σε έναν τσιμεντένιο τοίχο ύψους περίπου 2,5 μέτρων, ο οποίος χωρίζει τον παραλιακό πεζόδρομο από την ακτή.

Διασώστες και μια ειδική μονάδα αεροδιακομιδών έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο οι δύο άνδρες είχαν ήδη υποκύψει στα τραύματά τους. Ο εκπαιδευτής πτήσεων Λουίς διέθετε δεκαετή εμπειρία στη Λέσχη Ελεύθερων Πτήσεων του Σάο Κονράντο, όμως είχε λάβει την πιστοποίηση του εκπαιδευτή μόλις πριν από έναν χρόνο.

«Πρόκειται για σφάλμα του χειριστή»

Ο πρόεδρος της λέσχης, Μπρούνο Μενεσκάλ, ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και απέδωσε τη συντριβή σε σφάλμα του χειριστή.

«Σύμφωνα με τους πιλότους που βρίσκονταν εκεί και ήταν αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος, επρόκειτο για λάθος χειρισμό. Μια στροφή σε χαμηλό ύψος, μια λανθασμένη εκτίμηση. Είναι από εκείνες τις καταστάσεις που δεν αφήνουν περιθώρια για λάθη. Έκανε λάθος και προσέκρουσαν με σφοδρότητα. Αν είχαν πέσει στην άμμο, πιθανότατα δεν θα είχαν υποστεί τόσο σοβαρές συνέπειες, αλλά χτύπησαν πάνω στη ράμπα πρόσβασης της παραλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Άντριαν, ο οποίος έκανε διακοπές προερχόμενος από το Πουέρτο Ντεσεάδο της Αργεντινής, υπέστη βαριά τραύματα και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ήταν η πρώτη φορά που ο τουρίστας δοκίμαζε πτήση με αιωρόπτερο, έχοντας φτάσει στο Ρίο την προηγούμενη ημέρα μαζί με μια παρέα φίλων του. Ένας από την παρέα είχε επίσης πραγματοποιήσει πτήση, αλλά δεν ήταν παρών τη στιγμή του δυστυχήματος.

Όλες οι αντίστοιχες δραστηριότητες στην περιοχή Σάο Κονράντο ανεστάλησαν επ’ αόριστον μετά την τραγωδία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.