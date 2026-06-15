Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα συγκλονίζει το Ρίο ντε Ζανέιρο, καθώς δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον έξι νεκρούς, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σε διεθνές επίπεδο, καθώς αστυνομικές πηγές της Βραζιλίας αναφέρουν ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών βρισκόταν και ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Ο Όλιβερ Τρι, είχε ερμηνεύσει τις γνωστές επιτυχίες όπως οι «Life Goes On» και «Miss You».

Αργότερα έγινε γνωστό πως ανάμεσα στους νεκρούς συμπεριλαμβάνεται και ο Αργεντινός youtuber Gaspi.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τα δύο ελικόπτερα να καταπέσουν σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης εμπορίας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας άμεσα μεγάλη πυρκαγιά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς τουλάχιστον είκοσι αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο της συντριβής, ενώ οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του τραγικού συμβάντος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε η πυροσβεστική.

Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε δήλωσε ότι «ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές.

Ένα ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες βρέθηκε ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε θύματα μέσα, και το άλλο, το οποίο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, μετέφερε μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης πέθανε, είπε.

Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου πολλά οχήματα φλέγονταν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.