Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε τη Δευτέρα σε νέα χειρουργική επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου» για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, σε ανάρτησή της σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθως, οι θεράποντες ιατροί δήλωσαν ότι απέκλεισαν το αριστερό φρενικό νεύρο, έχοντας προηγουμένως αποκλείσει το δεξί σε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο.

Τα φρενικά νεύρα είναι από τα σημαντικότερα στο σώμα, ξεκινούν από την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού και ελέγχουν την κίνηση του διαφράγματος. Όταν δυσλειτουργούν, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο DF Star, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, και ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου τρεις ώρες, σύμφωνα με τη Μισέλ Μπολσονάρου.

Ο 70χρονος πρώην αρχηγός του κράτους είχε εισαχθεί την Τετάρτη στο νοσοκομείο για εγχείρηση βουβωνοκήλης. Οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν τότε να προχωρήσουν σε επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του επίμονου λόξυγγα που ταλαιπωρούσε εδώ και καιρό τον Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.

Τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρου, έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης και έδωσε άδεια προκειμένου ο 70χρονος πρώην πρόεδρος να διακομιστεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

