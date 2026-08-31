Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2026 στη Βραζιλία, ο υποψήφιος της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου έθεσε τη δημόσια ασφάλεια στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας, δηλώνοντας ότι εμπνέεται από την αμφιλεγόμενη αλλά αποτελεσματική πολιτική πάταξης της εγκληματικότητας του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Μετά τη συνάντησή του στο Σάου Πάουλου με τον υπουργό Ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ, Γουστάβο Βιγιατόρο, ο γερουσιαστής και γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου υποσχέθηκε τη δημιουργία άνω των 500.000 νέων θέσεων σε σωφρονιστικά καταστήματα, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για «επιείκεια» απέναντι στους κακοποιούς.

«Υπεράσπιση των θυμάτων και όχι των κακοποιών»

Στις δηλώσεις του, ο Φλάβιου Μπολσονάρου υπογράμμισε ότι το παράδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ αποτελεί τον οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της τάξης στη Βραζιλία, στρέφοντας τα βέλη του κατά της σημερινής κεντροαριστερής κυβέρνησης του Πρόεδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα:

«Εμπνεόμαστε από τη μέθοδο Μπουκέλε, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο πολύ αποτελεσματικό και αυστηρό για να υπερασπιστούμε τους πολίτες, τα θύματα, και όχι τους κακοποιούς, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νομοθεσία της χώρας είναι υπερβολικά επιεικής, ανακοινώνοντας ότι στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται η δημιουργία πάνω από 500.000 νέων θέσεων κράτησης στις φυλακές της Βραζιλίας.

Η απήχηση και οι αντιδράσεις για το «μοντέλο Μπουκέλε»

Ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, στενός σύμμαχος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διανύει την τρίτη του θητεία και χαίρει εξαιρετικά υψηλής δημοφιλίας στη χώρα του, καθώς οι σκληρές πολιτικές του πέτυχαν τη μείωση των ανθρωποκτονιών σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, η στρατηγική του Μπουκέλε, η οποία στηρίζεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης που ισχύει από το 2022, δέχεται σφοδρή κριτική από διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί χωρίς εντάλματα σχεδόν 100.000 άνθρωποι με την κατηγορία της συμμετοχής ή συνέργειας σε συμμορίες.

Στήθος με στήθος στις δημοσκοπήσεις

Η κάθοδος του Γουστάβο Βιγιατόρο στη Σάου Πάουλου έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου για τη δημόσια ασφάλεια που διοργανώνει τοπικός βιομηχανικός σύνδεσμος.

Η υιοθέτηση της ατζέντας «νόμου και τάξης» θεωρείται κομβική για το στρατόπεδο Μπολσονάρου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο ενενεργεία κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα διατηρεί ένα βραχύ προβάδισμα έναντι του Φλάβιου Μπολσονάρου, με την εκλογική μάχη του Οκτωβρίου να διαφαίνεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.