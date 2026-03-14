Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τη βίζα ενός Αμερικανού διπλωμάτη ο οποίος επιδίωκε να επισκεφθεί τον Μπολσονάρου στη φυλακή.

Το νέο αυτό επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Μπραζίλια με την Ουάσιγκτον εξομαλύνονταν, έπειτα από μια περίοδο διπλωματικής και εμπορικής έντασης.

«Αυτός ο Αμερικανός που θα ερχόταν εδώ για να επισκεφθεί τον Ζαΐρ Μπολσονάρου η επίσκεψη απαγορεύτηκε (σ.σ. από το Ανώτατο Δικαστήριο) και του απαγόρευσα να έρθει στη Βραζιλία», είπε ο Λούλα.

Μια διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βίζα του Ντάρεν Μπίτι, συμβούλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βραζιλία, ανακλήθηκε λόγω «ψευδούς δήλωσης για τον σκοπό της επίσκεψης».

Το βράδυ της Πέμπτης (12/03) ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ανακάλεσε την έγκριση που είχε δώσει ο ίδιος δύο ημέρες νωρίτερα για να επισκεφθεί ο Μπίτι τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή Παπούντα της Μπραζίλια.

Ο δικαστής ανακάλεσε την απόφασή του αφού ενημερώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για μια ενδεχόμενη «παρέμβαση» των ΗΠΑ. Το υπουργείο σημείωσε ότι η βίζα του Μπίτι του χορηγήθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ για τις σπάνιες γαίες και σε επίσημες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Προειδοποίησε ότι «η επίσκεψη ενός ξένου δημόσιου παράγοντα σε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προεκλογική περίοδο μπορεί να συνιστά αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους», σημείωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.