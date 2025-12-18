Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε την Τετάρτη πως εάν η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της MERCOSUR (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) – δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης – δεν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, τότε η χώρα του θα αποσύρει το ενδιαφέρον της και δεν πρόκειται να την υπογράψει.

Η Ιταλία και η Γαλλία γνωστοποίησαν νωρίτερα την Τετάρτη ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκόπευε να ταξιδέψει στη Βραζιλία τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει τη συμφωνία.

«Αν δεν το κάνουμε τώρα, η Βραζιλία δεν θα υπογράψει αυτήν τη συμφωνία όσο είμαι πρόεδρος», είπε ο Λούλα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Υποστηρίζοντας πως έγιναν μεγάλες παραχωρήσεις, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε: «Αν πουν όχι, θα είμαστε σκληροί μαζί τους στο εξής».

Πηγές: AΜΠΕ, Reuters