Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικοινώνησε χθες (5/1) τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροδρίγκες, στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας κατά την οποία Αμερικανοί κομάντος αιχμαλώτισαν τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, και τους μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ενημέρωση από τη βραζιλιάνικη προεδρία, δεν παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα-Ροδρίγκες.

Κυβερνητική πηγή από την Μπραζίλια ανέφερε πως ο Λούλα τηλεφώνησε στη Ροδρίγκες για να επαληθεύσει αναφορές που είχε δει σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ