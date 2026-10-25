Ο συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιου Μπολσονάρου πιστώνεται το 51% των προθέσεων ψήφου, έναντι 49% του απερχόμενου κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, υπέδειξαν δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν χθες Σάββατο, παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Ο ηγέτης της κεντροαριστεράς –που διεκδικεί τέταρτη, μη συναπτή θητεία στο αξίωμα– και ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου αναμετρώνται σήμερα.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου διέψευσε τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων στον πρώτο γύρο, πριν από τρεις εβδομάδες, εξασφαλίζοντας το 47% των ψήφων, έναντι 45% του Λούλα.

Η διαφορά των δύο μονομάχων βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος και στις δύο δημοσκοπήσεις, των ινστιτούτων Datafolha και Quaest.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση του Datafolha, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, έφερε τους δύο αντίπαλους σε απόλυτη ισοπαλία, στο 50%.

Η έρευνα του Datafolha διενεργήθηκε την Πέμπτη και προχθές Παρασκευή. Δεν διευκρινίζεται αν συνεχίστηκε μετά την προχθεσινή τηλεμαχία των δύο αντιπάλων.

Αυτή του Quaest έγινε προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο, ημέρα που οι δυο υποψήφιοι για την προεδρία της μεγαλύτερης λατινοαμερικάνικης οικονομίας έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές τους, πρωτοστατώντας στις τελευταίες επιδείξεις δύναμης.