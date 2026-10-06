Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την επικράτηση του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας.

Σχολιάζοντας την επίδοση του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον καθοριστικό δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Η διαφορά ήταν οριακή αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Πραγματικά εκπληκτική».

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έδιναν προβάδισμα στον Λούλα διαψεύστηκαν, αφού ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47,03% των ψήφων έναντι 45,16% του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς.