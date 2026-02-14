Ο 40χρονος Θάλες Μασάδο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην πολιτεία της Γκόια, πυροβόλησε τα δύο του αγόρια, 12 και 8 ετών, λίγα λεπτά αργότερα αφότου παρακολούθησε βίντεο που του έστειλαν, το οποίο αποδείκνυε την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε η σύζυγός του.

Ο Μασάδο υποψιαζόταν τη γυναίκα του και προσέλαβε ντετέκτιβ για να την παρακολουθήσει. Εκείνος του έστειλε βίντεο, το οποίο την έδειχνε να φιλιέται με τον εραστή της σε κεντρικό εστιατόριο της πόλης.

Μόλις επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του, πήγε στο σπίτι του οπλισμένος πυροβόλησε τα παιδιά του και αμέσως μετά αυτοκτόνησε.

Thales Machado (40), the Secretary of Government, hired a private investigator who recorded his wife cheating. Enraged, he shot and killed his sons Miguel (12) and Benício (8), who died in the hospital. He then committed suicide. He was the mayor’s son-in-law. pic.twitter.com/4XD3haE3ah — User (@Elmemedios) February 13, 2026



Ο δωδεκάχρονος Μιγκέλ Αραούχο Μασκάντο, πέθανε λίγο μετά την εισαγωγή του στο Δημοτικό Νοσοκομείο Μοντέστο ντε Καρβάλιο. Ο οκτάχρονος Μπενίσιο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Σάο Μάρκος του Ιτούμπιαρα, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην πόλη και σε όλη την πολιτεία. Ο Μασάδο ήταν παντρεμένος με τη Σάρα Τινόκο Αραούχο, κόρη του δημάρχου του Ιτούμπιαρα, Ντιόνι Αραούχο, η οποία και απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού.

🚨 BREAKING: Brazilian official kills sons and himself after wife’s affair, blames her betrayal despite their perfect family life in shocking suicide note! 😱 Thales Machado discovered his wife’s infidelity, snapped, murdered their 8- and 12-year-old boys, then took his own… pic.twitter.com/F9SESqxfFX — GoldenAge (@GoldenAgeUnfold) February 14, 2026



Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν το έγκλημα, ο Μαασάδο είχε κάνει μια ανάρτηση όπου κρατούσε αγκαλιά τον έναν του γιο, γράφοντας στο σχόλιο: «Ευλογημένος από τον Θεό που σας έχω, ο μπαμπάς σας αγαπά πολύ».

Ο Δήμος της πόλης Ιτούμπιαρα κήρυξε τρεις ημέρες επίσημου πένθους και ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές του. Ο δήμαρχος δηλώνει σοκαρισμένος στο άκουσμα της είδησης, ενώ η μητέρα των παιδιών αναγκάστηκε να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας, λόγω λεκτικών επιθέσεων που δέχτηκε από κάποιους παρευρισκόμενους.

Η τοπική αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.