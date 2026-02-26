Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε την Τετάρτη σε κάθειρξη 76 ετών δύο πολιτικούς οι οποίοι διέταξαν το 2018 τη δολοφονία της δημοτικής συμβούλου του Ρίο ντε Τζανέιρο, Μαριέλε Φράνκο, η οποία προασπιζόταν τα δικαιώματα των μαύρων και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο πρώην βουλευτής Τσικίνιο Μπραζάο, 62 ετών και ο αδελφός του Ντομίνγκος, 60 ετών, πρώην βουλευτής της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, διέταξαν τη δολοφονία της 38χρονης Φράνκο, σε αντίποινα για τις προσπάθειές της να βάλει φρένο σε παραστρατιωτικές ομάδες που έχουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρες φτωχογειτονιές της πόλης.

Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ στη Βραζιλία, αλλά και στο εξωτερικό.

Στο δημοτικό συμβούλιο της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, η Φράνκο προσπαθούσε να εμποδίσει την παράνομη οικοπεδοποίηση ολόκληρων συνοικιών, μια από τις βασικές πηγές εισοδήματος των παραστρατιωτικών ομάδων.

Οι αδελφοί Μπραζάο «δεν είχαν απλώς επαφές με τους παραστρατιωτικούς. Ήταν οι παραστρατιωτικοί», είπε ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις ιδρύθηκαν πριν από σχεδόν 40 χρόνια από πρώην αστυνομικούς και αρχικά εμφανίζονταν ως «δυνάμεις αυτοάμυνας» απέναντι στους διακινητές ναρκωτικών. Σύντομα εξελίχθηκαν σε διαβόητες συμμορίες που επιδίδονταν σε εκβιασμούς και καταπατούσαν δημόσια γη όπου κατασκεύαζαν παράνομα κατοικίες ή εμπορικά κέντρα, επωφελούμενες από την υποστήριξη υψηλόβαθμων πολιτικών.

Σύμφωνα με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που κατήγγειλαν τον «ρατσισμό» και τον «μισογυνισμό» των κατηγορουμένων, η Μαριέλε Φράνκο δολοφονήθηκε «για να σταλεί ένα μήνυμα» στους πολιτικούς του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Μαριέλε Φράνκο ήταν «μια φτωχή γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα, που τόλμησε να αντισταθεί στα συμφέροντα των παραστρατιωτικών, των ανδρών, των λευκών», είπε ο Μοράες.

Καταγόμενη και η ίδια από μια φαβέλα, η αριστερή πολιτικός υπερασπιζόταν με σθένος τα συμφέροντα των φτωχών συνοικιών, των νεαρών μαύρων, των γυναικών και των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Στις 14 Μαρτίου 2018 οι δράστες γάζωσαν με σφαίρες το αυτοκίνητό της, σκοτώνοντας την ίδια και τον οδηγό της.

«Η δίκη αυτή ήταν οδυνηρή για εμένα πνευματικά, ψυχολογικά», είπε η δικαστής Κάρμεν Λουσία, η μοναδική γυναίκα στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Πόσες Μαριέλες θα επιτρέψουμε να δολοφονηθούν στη Βραζιλία;» διερωτήθηκε.

Ο δράστης της δολοφονίας, ο Ρόνι Λέσα, που ομολόγησε την πράξη του ισχυριζόμενος ότι «τρελάθηκε» με το τεράστιο ποσό που του υποσχέθηκαν οι αδελφοί Μπραζάο, καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 78 ετών ενώ ένας συνεργός του καταδικάστηκε σε κάθειρξη 59 ετών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP