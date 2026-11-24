Τον γύρο της Βραζιλίας κάνει η ηρωική πράξη ενός σκύλου, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή (20/11) απέτρεψε τα χειρότερα, σώζοντας ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών που έπεσε κατά λάθος στην πισίνα της οικίας του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της οικογένειας. Στα πλάνα διακρίνεται η μικρή Μαϊτέ να κατεβαίνει τα σκαλιά της πισίνας, προτού χάσει ξαφνικά την ισορροπία της και βρεθεί στο νερό.

Βλέποντας το παιδί να παλεύει να παραμείνει στην επιφάνεια, η Τερέζα, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, δεν δίστασε να βουτήξει αμέσως στην πισίνα. Το ζώο λειτούργησε σαν «σωσίβιο», επιτρέποντας στη μικρή να κρατηθεί από το σώμα του και να διατηρήσει το κεφάλι της έξω από το νερό.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή της 2χρονης αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, έσπευσαν στο σημείο και, πέφτοντας στην πισίνα, ανέσυραν το παιδί με ασφάλεια.

Όπως ανέφερε η μητέρα, η παρολίγον τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγες στιγμές, καθώς η ίδια είχε απομακρυνθεί για να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου.

Μιλώντας για το συμβάν, η ίδια σημείωσε πως «η κόρη μου έχει πρόσβαση σε πισίνες και ποτέ, μα ποτέ, δεν μπαίνει μόνη της στο νερό. Πάντα περιμένει να μπει κάποιος μαζί της». Ωστόσο, όταν ρώτησε τη Μαϊτέ τι προσπαθούσε να κάνει, το κοριτσάκι της εξήγησε ότι απλώς ήθελε να βουτήξει. «Απλώς μπήκε στην πισίνα. Σύμφωνα με όσα μου είπε, ήθελε να βουτήξει. Αυτή είναι η αθωότητα ενός παιδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα.

Η ίδια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το σχετικό βίντεο για να δείξει πώς «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία», ενώ χαρακτήρισε ηρωίδα την Τερέζα.