Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, πρέπει να αρχίσει να εκτίει την ποινή φυλάκισης 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος, αποφάνθηκε την Τρίτη ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Σύμφωνα με το CNNi, η ομάδα υπεράσπισης του πρώην προέδρου είχε αποφασίσει να μην ασκήσει τελική έφεση μετά την καταδίκη του για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή του διαδόχου του, προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, το 2022. Ως αποτέλεσμα, ο Μοράες ζήτησε να θεωρηθεί η καταδίκη τελεσίδικη, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα περαιτέρω εφέσεων και ενεργοποιώντας την ποινή των 27 ετών του Μπολσονάρου.

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται φυλακισμένος στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας από το Σάββατο, αφού η αστυνομία τον συνέλαβε για παραβίαση του ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης που του είχε επιβληθεί από το δικαστήριο.

Την Τρίτη, ο Μοράες δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου θα εκτίσει την ποινή του στο αρχηγείο.