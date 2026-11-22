Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω εντερικής απόφραξης, ανακοίνωσε το Σάββατο το νοσοκομείο της Μπραζίλια όπου εισήχθη την Παρασκευή.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, 71 ετών, ο οποίος τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος στη Βραζιλία, παρουσιάζει “οξεία απόφραξη του εντέρου” και “βρίσκεται σε κλινικά σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και αναπνέει μόνος του” δήλωσε το νοσοκομείο DF Star σε ιατρικό ανακοινωθέν.

Οι γιατροί του τοποθέτησαν ρινογαστρικό σωλήνα για σίτιση, καθώς δεν μπορεί να λάβει τροφή από το στόμα. “Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο”, προστίθεται.