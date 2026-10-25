Μετά το τελευταίο ντιμπέιτ, η τελική μάχη δίνεται στον δρόμο: ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρου ολοκληρώνουν σήμερα την προεκλογική εκστρατεία τους με «επίδειξη δύναμης», παραμονή του δεύτερου, κρίσιμου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο με ποσοστό 47% έναντι 45% για τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη, θητεία.

Ο πρόεδρος, που την επόμενη εβδομάδα θα κλείσει τα 81, συγκέντρωσε τους υποστηρικτές του στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο ενώ στη συνέχεια θα απευθυνθεί στο πλήθος στη λεωφόρο Παουλίστα του Σάο Πάουλο.

Ο 45χρονος γερουσιαστής θα συμμετάσχει σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, μια άλλη μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας και μετά θα πάει στο σπίτι, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ζούσε ο πατέρας του, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αμφίρροπη αναμέτρηση. Την Πέμπτη, το ινστιτούτο Datafolha παρουσίασε τη δική του δημοσκόπηση στην οποία και οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν ποσοστό 50%.

Στο τελευταίο ντιμπέτ, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο υποψήφιοι συνέχισαν τις προσωπικές επιθέσεις, αν και όχι σε τόσο έντονο ύφος όσο στην προηγούμενη τηλεμαχία τους. Ο Λούλα μίλησε για την έλλειψη εμπειρίας του αντιπάλου του ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου τον παρουσίασε ως «ξεπερασμένο». Ο απερχόμενος πρόεδρος είπε ότι ο αντίπαλός του «δεν γνωρίζει τη Βραζιλία» και δεν ξέρει «τι σημαίνει πείνα». Εκείνος τον κατηγόρησε ότι αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη» με τις ιδέες του που «δεν λειτουργούν πια».

«Είναι καιρός για αλλαγή» είπε ο 37χρονος Ζοάο Πάουλο που συμμετείχε στη συγκέντρωση του Μπολσονάρου στο Μπέλο Οριζόντε. «Στην τηλεμαχία, είδαμε τη διαφορά μεταξύ ενός νέου υποψηφίου, που φέρνει πραγματικά πράγματα, απέναντι σε έναν γερασμένο, ξεπερασμένο πρόεδρο χωρίς προτάσεις», εκτίμησε.

Η αριστερά πάντως θέλει να πιστεύει μέχρι τέλους ότι ο Λούλα μπορεί να κερδίσει. «Ζούμε με το άγχος κάθε μέρα», είπε ο 25χρονος Νικολάς ντα Σίλβα Αλκανταρά Αζεβέντου, που πήγε στην Κοπακαμπάνα για να στηρίξει τον Λούλα. «Μαχόμαστε, πείθουμε τους ψηφοφόρους, αγωνιζόμαστε κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας» είπε ο νεαρός ξενοδοχοϋπάλληλος.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υπόσχεται να ακολουθήσει τη γραμμή που χάραξε ο πατέρας του, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του από τον Λούλα το 2022: σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος από την πλευρά του αύξησε το κυριότερο επίδομα που λαμβάνουν οι άποροι και εμφανίζεται ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας απέναντι τις ΗΠΑ και τους δασμούς που επέβαλαν στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Οι εκλογές στη Βραζιλία είναι σημαντικές για όλη τη Λατινική Αμερική. Πολλές χώρες της περιοχής έκαναν δεξιά στροφή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.