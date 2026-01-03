Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό το βράδυ της Παρασκευής (02/01)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τροχαίας της Βραζιλίας, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη στο νοτιότερο κρατίδιο της Βραζιλίας, το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, γύρω στις 11:30 π.μ. (τοπική ώρα) και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Μέρος του φορτίου άμμου του φορτηγού κατέληξε μέσα στο λεωφορείο ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των διασωστών στο όχημα, ανέφερε η αστυνομία.

Πηγή: Reuters