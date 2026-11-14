Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην πόλη Σάλτο της Βραζιλίας, όταν μια ισχυρή έκρηξη πυροδότησε εκτεταμένη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης χρωμάτων, διαλυτών και βερνικιών.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μεταξύ 10:00 και 10:30 τοπική ώρα, οδήγησε σε άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρχών, καθώς και στην προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής.

Εφιάλτης τεσσάρων ωρών με 20 εκρήξεις

Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ήταν αποθηκευμένα περίπου 100.000 λίτρα εξαιρετικά εύφλεκτων διαλυτών, γεγονός που τροφοδότησε ραγδαία τη φωτιά. Μέσα σε διάστημα τεσσάρων ωρών καταγράφηκαν περίπου 20 αλυσιδωτές, ισχυρές εκρήξεις. Οι φλόγες και το πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που υψώθηκε στον ουρανό ήταν ορατά από απόσταση που ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Σάο Πάολο.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο G1 Globo, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 12. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις πυροσβέστες, εργαζόμενοι της μονάδας, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και ένας εκ των ιδιοκτητών του εργοστασίου.

Η κατάσταση της υγείας ενός πυροσβέστη κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα στους αεραγωγούς. Αρκετοί ακόμη τραυματίες υπέστησαν εκτεταμένα εγκαύματα και χρειάστηκε να διακομιστούν αεροπορικώς με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της περιφέρειας.

Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της τραγωδίας

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης εύφλεκτων διαλυτών από βυτιοφόρο όχημα στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης.