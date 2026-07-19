Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αρνήθηκε να επιτρέψει μια επίσκεψη του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Μιλέι είχε ανακοινώσει ότι στις 25 Ιουλίου θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Φιλελεύθερου Κόμματος του Μπολσονάρου στο Σάο Πάολο, όπου αναμένεται να εγκριθεί και επίσημα η υποψηφιότητα του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του πρώην προέδρου, στις προεδρικές εκλογές.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες αποφάσισε να μην επιτρέψει τις επισκέψεις στον πρώην πρόεδρο για 30 ημέρες, με αφορμή τη διαρροή μιας πολιτικής επιστολής του με τη μεσολάβηση του γιου του, Φλάβιο, κατά παράβαση του μέτρου που του απαγορεύει τις αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μέσω τρίτων.

Η απαγόρευση ισχύει για όλους, εκτός από τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές και τους δικηγόρους του πρώην προέδρου.

Ο Μπολσονάρου, 71 ετών σήμερα, εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών επειδή το 2022 αποπειράθηκε να αποτρέψει την ανάρρηση του διαδόχου του στην προεδρία, του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Από τον Μάρτιο, για λόγους υγείας, εκτίει την ποινή του στο σπίτι του στην Μπραζίλια.

Ο δικαστής Μοράες αποφάσισε επίσης ότι ο Μπολσονάρου δεν μπορεί να δεχτεί επισκέψεις με «πολιτικο-εκλογικούς σκοπούς» πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, ούτε να στέλνει πολιτικά μηνύματα με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και με τη βοήθεια τρίτων.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ο Φλάβιο Μπολσονάρου χαρακτήρισε «κατάχρηση» τις απαγορεύσεις, κατηγορώντας τον δικαστή Μοράες ότι ενήργησε με πολιτικά κίνητρα.

Οι δικηγόροι του Ζαΐχ Μπολσονάρου είχαν ζητήσει να δοθεί άδεια στον Μιλέι να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο στις 25 Ιουλίου, συνοδευόμενος από μια αντιπροσωπεία στην οποία θα μετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Πάμπλο Κίρνο, η γενική γραμματέας της προεδρίας Καρίνα Μιλέι και ένας διερμηνέας. Ο δικαστής Μοράες απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενος τη γενική απαγόρευση επισκέψεων που τέθηκε σε ισχύ από την Παρασκευή.