Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην πολιτεία Περναμπούκο της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο (18/10) η αστυνομία.

Ônibus de Santa Cruz do Capibaribe para a Bahia, tomba na BR-423, deixando vitimas. O acidente no agreste de Pernambuco com turistas, deixa 15 pessoas mortas e várias feridas. #Brazil #Brasil pic.twitter.com/hPq4V2eOzU

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (17/10) όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές, το λεωφορείο χτύπησε σε βράχους στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, διευκρίνισε η αστυνομία. Έχει προσαχθεί σε αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται.

«Ορισμένοι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

At least 15 passengers were killed when a bus overturned in Pernambuco, northeastern Brazil, on Friday night after the driver lost control, veered into the opposite lane, struck rocks, and collided with a sand… pic.twitter.com/qYtM62VpmN

«Στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου σε αυτήν τη στιγμή ανείπωτης θλίψης», δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e…

— Lula (@LulaOficial) October 18, 2025