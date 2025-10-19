Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην πολιτεία Περναμπούκο της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο (18/10) η αστυνομία.
At least 15 people have lost their lives in a tragic bus crash in Brazil
The horrific accident occurred overnight on the BR-423 highway between Paranatema and Saloa, in the northeastern state of Pernambuco, leaving many others seriously injured.#Brazil #Diplomattimes pic.twitter.com/X7cFdTL7Av
— Diplomat Times (@diplomattimes) October 18, 2025
Ônibus de Santa Cruz do Capibaribe para a Bahia, tomba na BR-423, deixando vitimas.
O acidente no agreste de Pernambuco com turistas, deixa 15 pessoas mortas e várias feridas.#Brazil #Brasil pic.twitter.com/hPq4V2eOzU
— Hugo Borges (@hbj_r77032) October 18, 2025
Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (17/10) όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές, το λεωφορείο χτύπησε σε βράχους στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.
At least 15 dead in #Brazil road #accident
The tragedy happened in Pernambuco state.#AletihadNewsCenter pic.twitter.com/aws6dTy2Wy
— Aletihad English (@AletihadEn) October 18, 2025
At least 15 people have died in a horrifying bus crash in Brazil
The tragic smash happened overnight on the BR-423 between Paranatema and Saloa, in the north-east Brazilian state of Pernambuco. While numerous others have been left seriously injured. #Worldnbc pic.twitter.com/WkEZBLQUxu
— World NBC (@WorldNBC1) October 18, 2025
Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, διευκρίνισε η αστυνομία. Έχει προσαχθεί σε αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται.
«Ορισμένοι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.
🚨🇧🇷 TRAGIC BUS CRASH IN BRAZIL’S PERNAMBUCO KILLS AT LEAST 15 PEOPLE
At least 15 passengers were killed when a bus overturned in Pernambuco, northeastern Brazil, on Friday night after the driver lost control, veered into the opposite lane, struck rocks, and collided with a sand… pic.twitter.com/qYtM62VpmN
— Info Room (@InfoR00M) October 18, 2025
«Στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου σε αυτήν τη στιγμή ανείπωτης θλίψης», δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e…
— Lula (@LulaOficial) October 18, 2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ