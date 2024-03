Ομάδες διάσωσης εργάζονται υπό καταρρακτώδη βροχή, για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα της σφοδρής καταιγίδας, που έπληξε στα τέλη της εβδομάδας τη Βραζιλία, ιδίως την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Στην Πετρόπολις, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε ένα σπίτι κι ένα μικρό κτίσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου βοήθησε το πρωί του Σαββάτου (23/3) στη διάσωση ενός κοριτσιού, το οποίο είχε εγκλωβιστεί για 16 ώρες κάτω από τα συντρίμμια και ακριβώς δίπλα της βρέθηκε το πτώμα του πατέρα της.

#Brazil At least seven people died in RiodeJaneiro state due to landslides & floods caused by heavy rains.

This is the moment rescue workers found five people alive in a collapsed residential building in Petrópolis, including 4-year-old Ailapic.twitter.com/0WRb7hqV1R

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 24, 2024