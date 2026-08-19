Μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και ενός φορτηγού σκότωσε τουλάχιστον 21 ανθρώπους σήμερα στην πόλη Ιμπιτούβα, στη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δυστυχώς, 21 επιβάτες λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους» και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσε η Via Araucaria, η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, όπου βρίσκεται η πόλη.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα λεωφορείο, με πινακίδα μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο, δίπλα σε ένα φορτηγό.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο μετέφερε ασθενείς σε πολλά ιατρικά κέντρα.