Στους 46 ανέρχονται οι αγνοούμενοι μετά το πέρασμα του καταστροφικού κυκλώνα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, διαβεβαίωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, της νοτιότερης Πολιτείας της Βραζιλίας.

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν περισσότερους από 10.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Συνολικά, οι πληγέντες ξεπερνούν τις 135.000. Πολλά κτίρια καταστράφηκαν και πόλεις πλημμύρισαν.

Aftermath of devastating floods caused by a cyclone in southern Brazil pic.twitter.com/TooOqm3QBK

Ο κυβερνήτης Εντουάρντο Λέιτε επισκέφθηκε την Πέμπτη τον δήμο του Μουσούμ, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υποσχέθηκε ότι η πόλη θα ξαναχτιστεί πολύ γρήγορα. «Θα την ξαναχτίσουμε πιο γρήγορα απ’ ό,τι πιστεύουν ορισμένοι», έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Περίπου χίλιοι διασώστες και δέκα ελικόπτερα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται επειδή κατέρρευσαν δύο γέφυρες ενώ πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί λόγω των κατολισθήσεων. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο καιρός θα παραμείνει ασταθής στην περιοχή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, επειδή επηρεάζεται από την άφιξη ενός ψυχρού μετώπου από τη γειτονική Ουρουγουάη.

Brazil reels under devastating floods. At least 39 killed, and over 3500 residents were rendered homeless.

Esha Hanspal tells you more

Watch more: https://t.co/wojetdIEnk pic.twitter.com/36Jtx09yKw

— WION (@WIONews) September 8, 2023