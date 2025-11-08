Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος στη νότια πολιτεία Παρανά της Βραζιλίας σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε περισσότερους από 400 άλλους το βράδυ της Παρασκευής, όπως δήλωσαν οι Κρατικές Αρχές το Σάββατο.

Ο ανεμοστρόβιλος, που έπιασε ταχύτητες άνω των 250 χλμ./ώρα (155 μίλια/ώρα), κατέστρεψε δεκάδες σπίτια και ώθησε την Κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πληγείσα περιοχή.

Aerial view of the catastrophic damage from the monster tornado that tore through Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, yesterday, leaving at least five people dead and over 430 injured. It looks like a war zone! 📹 Alex Rafael Silvério pic.twitter.com/dtNOqb8G6A — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 8, 2025

Οι Κρατικές Αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τουλάχιστον ένα άτομο αγνοούνταν ώρες μετά την εμφάνιση του ανεμοστρόβιλου. Πέντε από τους νεκρούς ήταν ενήλικες και η έκτη ήταν μια 14χρονη κοπέλα.

Η Κυβέρνηση δήλωσε ότι 437 άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά και έγκυες γυναίκες, έλαβαν ιατρική φροντίδα σε Νοσοκομεία και σε μονάδες επιτόπου. Από αυτούς, τουλάχιστον 10 υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και εννέα παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε αλληλεγγύη προς τα θύματα.

Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas. Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025

Π.Π.