Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν οίκος ευγηρίας κατέρρευσε στην Μπέλου Οριζόντσι, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν τέσσερις αγνοούμενοι, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της καταστροφής.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτήριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το Πυροσβεστικό Σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Atualização dos trabalhos de busca no Lar para Idosos que desabou em BH:

08 vítimas com vida, sendo a maioria conduzidas para o Hospital Odilon Behrens.

06 vítimas em óbito.

06 vítimas seguem desaparecidas. pic.twitter.com/ihdB25izDT — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) March 5, 2026

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτηρίου.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την Πυροσβεστική εικονίζει το κτήριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια και διασώστες να βγάζουν άνθρωπο ζωντανό και να τον τοποθετούν σε φορείο, υπό τις επευφημίες κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής άλλα οκτώ θύματα διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ανάμεσά τους παιδί δύο ετών, που ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ακόμη εννιά άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια περιοίκων· επρόκειτο για δύο μέλη του προσωπικού και επτά ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε τμήμα που δεν κατέρρευσε.

Για τα αίτια της κατάρρευσης διενεργείται έρευνα. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Ενχίκε Μπαρσέλους είπε σε δημοσιογράφους πως το κτήριο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες.