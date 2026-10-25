Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Βραζιλία το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στο Σάο Πάολο.

Συρμός τρένου προσέκρουσε πάνω σε τεράστιο γερανό που ακουμπούσε σε υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές. Το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι της πόλης.

Βίντεο από τη στιγμή του τρομακτικού ατυχήματος:

Ειδικότερα, στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ο συρμός να προσκρούει με δύναμη στην μεταλλική κατασκευή και αυτή μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσε στον από κάτω δρόμο την ώρα που περνούσαν οχήματα και πεζοί.

Το συμβάν καταγράφηκε στη λεωφόρο Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, κοντά στον σταθμό Camilo Haddad, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στη γραμμή 15-Prata του υπερυψωμένου σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής του γερανού τραυματίστηκε, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του. Ωστόσο, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματίες, ούτε επιβάτες του συρμού, αλλά και ούτε οδηγοί που βρίσκονταν κάτω από τις υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές.

Διακοπή κυκλοφορίας και ζημιές σε οχήματα

Η πτώση του γερανού προκάλεσε υλικές ζημιές σε τρία οχήματα ενώ καταστράφηκε και ένας μετασχηματιστής ηλεκτρικού ρεύματος. Η κυκλοφορία των συρμών διεκόπη στις 12:04 (τοπική ώρα) και οι επιβάτες του τρένου εξυπηρετήθηκαν με δρομολόγια λεωφορείων.