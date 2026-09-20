Ένα ανησυχητικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο δημόσιο σχολείο Dr. Gerson dos Santos Peres, στην πόλη Καμετά της Βραζιλίας. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που 17χρονη μαθήτρια της 11ης τάξης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι κατά της καθηγήτριας μαθηματικών, Μπετανιά ντε Αλμέιντα, την ώρα που οι δυο τους βρίσκονταν μόνες στην αίθουσα διδασκαλίας.

Στα πλάνα που έχουν κάνει τον γύρο των διεθνών MME, η ανήλικη διακρίνεται αρχικά να στέκεται δίπλα στο έδρανο της εκπαιδευτικού, εμφανίζοντας νευρικότητα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βγάζει ένα μαχαίρι και ορμά στην καθηγήτρια. Η εκπαιδευτικός αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να αμυνθεί και να αφοπλίσει τη μαθήτρια.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η 17χρονη κατάφερε να την τραυματίσει, επιχειρώντας μάλιστα να καταφέρει χτυπήματα και προς το πρόσωπό της. Η καθηγήτρια κατάφερε τελικά να ξεφύγει από την αίθουσα για να καλέσει σε βοήθεια.

Ακολουθεί το βίντεο της επίθεσης:

Τα σενάρια για τα κίνητρα της 17χρονης

Το συμβάν έλαβε χώρα αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμών σε διαγώνισμα μαθηματικών. Σύμφωνα με οικείους της καθηγήτριας, η επίθεση εκδηλώθηκε μόλις εκείνη ολοκλήρωσε τη διόρθωση του γραπτού της μαθήτριας. Από την πλευρά της, η αστυνομική αναφορά σημειώνει πως η 17χρονη ισχυρίστηκε κατά την ανάκριση ότι απλώς «δεν συμπαθούσε» τη δασκάλα της. Οι αρχές εξετάζουν αν το κίνητρο σχετίζεται με τη βαθμολογία ή με προηγούμενες διαφωνίες μεταξύ τους.

Εκτός κινδύνου η καθηγήτρια – Σύλληψη της μαθήτριας

Η Μπετανιά ντε Αλμέιντα διακομίστηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Καμετά, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα. Ευτυχώς, οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι δεν επλήγησαν ζωτικά όργανα και η εκπαιδευτικός έλαβε εξιτήριο σε σταθερή κατάσταση. Η αστυνομία συνελάμβανε τη μαθήτρια στον χώρο του σχολείου, ενώ το όπλο της επίθεσης εντοπίστηκε σε κάδο σκουπιδιών εντός της αίθουσας.

Καθώς η 17χρονη είναι ανήλικη, αντιμετωπίζει ειδικό νομικό καθεστώς βάσει του βραζιλιάνικου δικαίου ανηλίκων, το οποίο προβλέπει αναμορφωτικά ή περιοριστικά μέτρα αντί για ποινές ενηλίκων.

Παράλληλα, η Ένωση Εκπαιδευτικών της πολιτείας Παρά καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της φαινόμενου της βίας στα σχολεία.