Η καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη Βραζιλία ξανάρχισε, μετά το οριστικό κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων έπειτα από δίωρη παράταση της ψηφοφορίας λόγω διαφόρων προβλημάτων που αντιμετώπισαν στις μετακινήσεις τους πολλοί εκλογείς.

Η καταμέτρηση άρχισε να εμφανίζεται στον ιστότοπο του ανώτατου εκλογοδικείου περί τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας). Η παράταση της διαδικασίας διατάχθηκε από μέλος του ανώτατου δικαστηρίου, κατόπιν αιτήματος του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που αναμετρήθηκε με τον συντηρητικό υποψήφιο Φλάβιου Μπολσονάρου.

Σχεδόν 160 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται εντός ωρών.