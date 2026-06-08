ΧΕΒΡΩΝΑ – Ένα βρέφος μόλις επτά μηνών έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν, όταν Ισραηλινός στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου τους, στην πόλη της Χεβρώνας, στη νότια Δυτική Όχθη. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής στη συνοικία Τελ Ρουμεΐντα, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παλαιστινιακών αρχών και την έναρξη έρευνας από την πλευρά των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι στρατιώτες που εκτελούσαν επιχειρησιακό έργο στην περιοχή «κατάλαβαν ότι ένα όχημα επιτάχυνε προς το μέρος τους». Στη συνέχεια, ένας από τους στρατιώτες άνοιξε πυρ, πραγματοποιώντας «μεμονωμένες βολές» προς το αυτοκίνητο.

«Μια πρώτη έρευνα έδειξε ότι οι τραυματίες ήταν απλοί πολίτες», παραδέχθηκε ο IDF, εκφράζοντας παράλληλα τη «βαθιά του λύπη για οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται σε μη εμπλεκόμενους πολίτες». Το υλικό της έρευνας αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση.

«Δεν μπορεί να πει (ο στρατός) ότι δεν είδε μία οικογένεια»

Η Παλαιστινιακή Αρχή ταυτοποίησε το άτυχο βρέφος ως τον Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ (Sam Fahd Abou Haikal). Η οικογένεια, η οποία διαμένει μόνιμα στη Βηθλεέμ, βρισκόταν καθ’ οδόν για να επισκεφθεί συγγενείς στη Χεβρώνα.

Ο πατέρας του παιδιού, ο 41χρονος Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, έδωσε μια εντελώς διαφορετική διάσταση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Όπως κατήγγειλε στην εφημερίδα Haaretz, το αυτοκίνητό του είχε σταματήσει πλήρως συμμορφούμενο με τις εντολές των στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 10 μέτρων.

«Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7:30 το απόγευμα, με το φως της ημέρας. Ο στρατιώτης είδε εμένα, είδε τη γυναίκα μου και τα παιδιά. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν είδε πως επρόκειτο για μια οικογένεια», δήλωσε ο πατέρας, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια σφαίρα διαπέρασε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, τραυμάτισε τον ίδιο στο δεξί χέρι και στη συνέχεια έπληξε τον γιο του και τη σύζυγό του, οι οποίοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα. Η μητέρα του βρέφους νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, καθώς φέρει θραύσματα κοντά στην καρδιά.

Η γιαγιά του βρέφους, Φεριάλ Αμπού Χαϊκάλ, η οποία επέβαινε επίσης στο όχημα, ανέφερε ότι είδε από μακριά τα στρατιωτικά οχήματα και σταμάτησαν αμέσως. Όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για προειδοποιητικές βολές στον αέρα, μέχρι που είδε τα μέλη της οικογένειάς της να αιμορραγούν. «Η σφαίρα πέρασε από το κεφάλι του εγγονού μου και κατέληξε στο μάγουλο της μητέρας του», περιέγραψε σοκαρισμένη.

Κλίμα οδύνης στην κηδεία

Η κηδεία του 7μηνου Σαμ τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε τζαμί της περιοχής, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και οργής. Το μικρό σώμα του βρέφους μεταφέρθηκε τυλιγμένο με την παλαιστινιακή σημαία.

Ο πατέρας του παιδιού, φανερά συντετριμμένος, απέρριψε εκ των προτέρων κάθε ενδεχόμενο δικαιολογίας περί «λάθους» από την πλευρά του ισραηλινού στρατού: «Αυτό που μας συνέβη δεν είναι θέμα μιας απλής συγγνώμης. Δεν πρόκειται για σφαίρες που έπεσαν κατά λάθος. Δεν υπάρχει η έννοια του “λάθους” σε αυτή την περίπτωση».