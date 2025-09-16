Η Βρετανίδα Κόνστανς Μάρτεν, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, και ο σύντροφός της καταδικάστηκαν τη Δευτέρα σε 14 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία του μωρού τους, ενώ διέφευγαν των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, σε μια υπόθεση που πυροδότησε ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα και μονοπώλησε για μέρες το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Αρχές του 2023, η φυγή της 38χρονης Μάρτεν και του Μαρκ Γκόρντον, 51 ετών, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης 20 ετών στις ΗΠΑ για βιασμό, βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών ταμπλόιντ.

Από το ζευγάρι, που ζούσε στο περιθώριο της κοινωνίας, οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν πάρει τα άλλα τέσσερα παιδιά του και διέφευγαν της αστυνομίας και των αρχών κοινωνικής πρόνοιας επιχειρώντας να κρατήσουν κοντά τους το νεογέννητο παιδί τους, τη Βικτόρια.

Το ζευγάρι έφυγε με «ξεκάθαρο στόχο να διασφαλίσει ότι καμία τοπική αρχή δεν θα έχει δικαιοδοσία πάνω σας», δήλωσε ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ καθώς καταδίκαζε τη Μάρτεν και τον Γκόρντον.

Η Μάρτεν και ο Γκόρντον κοιμήθηκαν για εβδομάδες σε μια σκηνή στη νότια Αγγλία υπό πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω χειμώνα, σε μια «αλαζονική και τελικά βαριά αμελή συμπεριφορά» του ζευγαριού, όπως είπαν οι εισαγγελείς.

Οι δύο δήλωσαν αθώοι, αλλά, μετά από δίκη στο Δικαστήριο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου, καταδικάστηκαν τον Ιούλιο για ανθρωποκτονία από σοβαρή αμέλεια, παρακώλυση δικαιοσύνης, κακοποίηση παιδιού και απόκρυψη της γέννησης ενός παιδιού.

Η ανακάλυψη ενός πλακούντα στο αυτοκίνητο που είχαν εγκαταλείψει στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, κοντά στο Μάντσεστερ, θορύβησε την αστυνομία που άρχισε να τους ψάχνει σε όλη τη χώρα. Αφού κρύβονταν επί εβδομάδες, μένοντας σε ξενοδοχεία ή σε μια σκηνή, εν μέσω του χειμώνα, μετακινούμενοι με ταξί από μέρος σε μέρος, συνελήφθησαν τελικά στις 27 Φεβρουαρίου 2023 στο Μπράιτον, στη νότια Αγγλία. Η Βικτόρια, ηλικίας μόλις λίγων ημερών, βρέθηκε νεκρή την 1η Μαρτίου, μέσα σε μια σακούλα σουπερμάρκετ, παρατημένη σε ένα υπόστεγο.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν καθορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου του μωρού. Οι εισαγγελείς πίστευαν ότι πέθανε από υποθερμία ή από ασφυξία, επειδή η μητέρα της την πλάκωσε στον ύπνο της. Το ζεύγος επέμενε από την αρχή ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι δεν φέρθηκαν βάναυσα στο παιδί.

Ο Λούκραφτ είπε στο ζευγάρι ότι «κανένας από τους δυο σας δεν είχε κάποια, αν όχι καθόλου, έγνοια για τη φροντίδα ή την ευημερία του μωρού σας – η προσοχή σας ήταν στραμμένη στον εαυτό σας».

