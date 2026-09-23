Σοκ προκαλεί η επίθεση που σημειώθηκε σε κατάστημα στη Βρετανία, όταν ένας 14χρονος ακολούθησε μια έφηβη, για την οποία είχε αναπτύξει εμμονή, και της επιτέθηκε με μαχαίρι, αφού εκείνη είχε αρνηθεί να βγει μαζί του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 15ης Μαρτίου σε κατάστημα ψιλικών στο Σίρενστερ του Γκλόστερσαϊρ. Ο ανήλικος, ο οποίος φέρεται να πολιορκούσε την κοπέλα επί μήνες, την περίμενε στην περιοχή και όταν εκείνη απέρριψε την πρότασή του για ραντεβού, της επιτέθηκε.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το αγόρι φοιτούσε στο ίδιο σχολείο με την έφηβη και είχε αναπτύξει έντονη εμμονή μαζί της. Μετά την απόρριψή του, τον περασμένο Δεκέμβριο, άρχισε μάλιστα να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων της έστελνε μηνύματα.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος αποτυπώνει τη στιγμή που ο 14χρονος πλησιάζει την κοπέλα και της επιτίθεται επανειλημμένα με μαχαίρι.

Ο υπάλληλος του καταστήματος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και προσπάθησε να επέμβει για να προστατεύσει την έφηβη και να απομακρύνει τον ανήλικο. Κατά την προσπάθειά του, όμως, δέχθηκε και ο ίδιος χτύπημα με το μαχαίρι στην πλάτη.

Σε διαφορετικό σημείο του βίντεο, η κοπέλα φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί τρέχοντας μέσα στο κατάστημα, ενώ ο 14χρονος την καταδιώκει κρατώντας το όπλο της επίθεσης.

Η έφηβη κατάφερε τελικά να ξεφύγει και κατέφυγε σε γειτονικό σπίτι, όπου ζήτησε βοήθεια.

Από την επίθεση υπέστη τραύματα στον λαιμό, στα χέρια και στο πρόσωπο, ενώ έφερε επίσης μώλωπες στην πλάτη, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Συνελήφθη με το μαχαίρι στην τσέπη

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος καταγράφηκε από κάμερα να απομακρύνεται από το σημείο. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Αστυνομίας του Γκλόστερσαϊρ.

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και κατά την έρευνα που ακολούθησε εντόπισαν ένα μαχαίρι στην τσέπη του τζιν του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Πληροφορίες αναφέρουν πως το μαχαίρι είχε μήκος 15 εκατοστά.

Ο ανήλικος, ο οποίος προέρχεται από το Γουίλτσαϊρ, είχε δηλώσει ένοχος σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία για πρόκληση τραυματισμού με πρόθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης χωρίς πρόθεση, καθώς και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο.

Τη Δευτέρα εμφανίστηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Μπρίστολ, όπου επικυρώθηκε η καταδίκη του. Του επιβλήθηκε 12μηνη παραπομπή σε πρόγραμμα επιτήρησης, καθώς και τριετής περιοριστική εντολή.

«Φοβάμαι ακόμη και όταν κάποιος σηκώνει το χέρι του»

Στη δήλωσή της προς το δικαστήριο, η έφηβη περιέγραψε τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η επίθεση στην καθημερινότητά της.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται πλέον φόβο και νευρικότητα όταν βρίσκεται έξω, ενώ ακόμη και μια απλή κίνηση κάποιου κοντά της μπορεί να της προκαλέσει έντονη αντίδραση.

Η ίδια είπε ότι μετά την επίθεση έμεινε για αρκετές ημέρες στο σπίτι και πως ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε να της συμβεί κάτι αντίστοιχο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να βλέπει εφιάλτες, στους οποίους ξαναζεί την επίθεση, ενώ ο ύπνος της έχει επηρεαστεί σημαντικά, καθώς συχνά αισθάνεται σαν να υπάρχει κάποιος μέσα στο δωμάτιό της.

Η κοπέλα τόνισε ακόμη ότι το περιστατικό έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη της προς τους άλλους ανθρώπους. Πλέον δεν αισθάνεται ασφαλής να κυκλοφορεί μόνη της στην ίδια της την περιοχή, όπως δηλώνει.

«Θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε θάνατο»

Μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, ο επιθεωρητής Ίαν Φλέτσερ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Σοβαρών και Σύνθετων Ερευνών, χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα σοβαρή, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε μέρα μεσημέρι.

Όπως δήλωσε, η κοπέλα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και στάθηκε τυχερή που κατάφερε να διαφύγει με σχετικά ελαφρά τραύματα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική, καθώς ένα χτύπημα σε διαφορετικό σημείο του σώματός της θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα η νεαρή να μπορέσει να ξεπεράσει σταδιακά το τραυματικό περιστατικό και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.