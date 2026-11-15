Νέος κύκλος συζητήσεων και πολιτικών διεργασιών ανοίγει στη Μεγάλη Βρετανία γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο για το όριο ηλικίας της σεξουαλικής συναίνεσης.

Αφορμή αποτελούν οι απανωτές αποκαλύψεις για σεξουαλική εκμετάλλευση από ισχυρά πρόσωπα της δημόσιας ζωής, με την κυβέρνηση να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο τροποποίησης του νόμου, ο οποίος σήμερα επιτρέπει σε ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας να συνάπτουν συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις με εφήβους 16 και 17 ετών.

Οι υποθέσεις Μπραντ και Γουάλιαμς στο επίκεντρο

Η συζήτηση εντάθηκε μετά την καταδίκη του ηθοποιού και κωμικού Ράσελ Μπραντ σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και τις κατηγορίες εις βάρος του κωμικού και συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και χειραγώγηση (grooming) έφηβων κοριτσιών.

Οι υποθέσεις αυτές ανέδειξαν εκ νέου τα κενά στην προστασία των εφήβων από την κατάχρηση εξουσίας.

Η δημόσια μαρτυρία της Μία Λάτερ

Καθοριστική εξέλιξη αποτέλεσε η απόφαση της 37χρονης σήμερα Μία Λάτερ να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Η Λάτερ, η οποία είχε καταθέσει ανώνυμα με το ψευδώνυμο «Άλις» στην κοινή δημοσιογραφική έρευνα των Times και του Channel 4 το 2023, καταγγέλλει ότι ο Ράσελ Μπραντ τη βίασε, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και εκείνος 30.

Όπως υποστηρίζει, διατηρούσαν τρίμηνη σχέση την οποία ο παρουσιαστής της ζητούσε να κρατά μυστική από τους συμμαθητές της, ενώ ο ίδιος φέρεται να την αποκαλούσε «το παιδί» μπροστά στους συνεργάτες του.

Η συγκεκριμένη καταγγελία, την οποία ο Μπραντ αρνείται, δεν περιλαμβανόταν στις κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε την περασμένη Δευτέρα. Παρότι η ίδια η Λάτερ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ποινική διαδικασία ώστε να αφοσιωθεί στην εκστρατεία για την αλλαγή του νόμου, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με την Εισαγγελική Υπηρεσία να έχει ζητήσει πρόσθετα στοιχεία προτού αποφασίσει για την άσκηση δίωξης.

Διακομματική κινητικότητα για αλλαγή της νομοθεσίας

Το πολιτικό κλίμα φαίνεται να ωριμάζει υπέρ της αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου, με στελέχη από όλο το πολιτικό φάσμα να τοποθετούνται θετικά. Η υπουργός Λουίζ Χέιγκ, ασκούσα καθήκοντα Αναπληρώτριας Πρωθυπουργού, δήλωσε στους Κυριακάτικους Times ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που απαιτεί σοβαρή εξέταση, υπογραμμίζοντας πως οι εμπειρίες των θυμάτων πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της νομοθετικής διαδικασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν ανέφερε ότι η κυβέρνηση πιθανότατα θα εξετάσει την τροποποίηση του νόμου, επισημαίνοντας πως η μεγάλη διαφορά ηλικίας μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας κατάχρησης εξουσίας.

Θετική στάση τήρησε και η εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για θέματα δικαιοσύνης, Τζες Μπράουν-Φούλερ, ενώ η συντηρητική σκιώδης υπουργός Έλεν Γουίτλι χαρακτήρισε την πρόταση ενδιαφέρουσα.

Η διαφαινόμενη αυτή διακομματική συναίνεση ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες να προχωρήσει η νομοθετική μεταρρύθμιση, με την υπόθεση Μπραντ να λειτουργεί ως καταλύτης για την ουσιαστικότερη θωράκιση των ανηλίκων.