Μια γειτονιά έχει ονομαστεί «η πιο αυστηρή της Βρετανίας» αφού οι κάτοικοί της αποκάλυψαν ότι πρέπει να ακολουθούν ένα εγχειρίδιο κανόνων, έκτασης 32 σελίδων, προκειμένου να μένουν εντός του οικιστικού συγκροτήματος. Οποιοσδήποτε θέλει να μετακομίσει σε ένα σπίτι στο καταπράσινο συγκρότημα Calthorpe του Μπέρμιγχαμ έχει πολύ περισσότερες υποχρεώσεις απ’ ό,τι δικαιώματα, όπως ενημερώνει η New York Post.

Μεταξύ των εξωφρενικών απαιτήσεων είναι η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας σχετικής με την μπουγάδα τις Κυριακές, η απαγόρευση του τεχνητού χλοοτάπητα στις αυλές, και η τοποθέτηση κάθε κάδου σκουπιδιών μέσα στο σπίτι ώστε να μην βρίσκονται σε δημόσια θέα. Οι κάτοικοι πρέπει επίσης να πληρώνουν ένα ετήσιο τέλος συντήρησης για να ζήσουν στη γειτονιά, η οποία εκτείνεται μεταξύ των περιοχών του Edgbaston του Harborne και του Quinton.

Ο Howard Scriben, ο οποίος ζει στο Calthorpe Estate για έξι χρόνια, λέει ότι θεωρεί παράδοξο αυτό το υποχρεωτικό ετήσιο τέλος. «Είναι περίεργο να αγοράζεις ένα πανάκριβο σπίτι και μετά να πρέπει να το πληρώνεις κάθε χρόνο». Ο κ. Scriben είπε ότι δεν γνώριζε για το πολυσέλιδο εγχειρίδιο των κανονισμών πριν εγκατασταθεί, πράγμα που του κόστισε πολλά από τα πρόστιμα που προβλέπει, αλλά συνεχίζει να μην τηρεί πολλούς από αυτούς.

«Ξέρω ότι και σε άλλες γειτονιές έχουν κανόνες. Σε μια άλλη περιοχή που βρίσκεται κοντά σε εμάς οι κάτοικοι πρέπει να βάφουν τις πόρτες τους πράσινες, αλλά αυτά δεν χρεώνουν τέλη, οπότε αυτό είναι περισσότερο το θέμα μου». Από την άλλη, η Principle Estate Management, η οποία διευθύνει τη γειτονιά Calthorpe, ισχυρίζεται ότι οι αυστηροί κανόνες βοηθούν να διασωθεί η ιδιαίτερη γοητεία της περιοχής.

«Στην Calthorpe Estates επενδύαμε πάντα στη διατήρηση της ακεραιότητας και της παραδοσιακής γοητείας της περιοχής, για να παρέχουμε ένα ποιοτικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν», αναφέρεται στην εισαγωγή του κανονισμού της εταιρείας.

The Calthorpe estate allow no weeds, no plastic grass, and each owner gets 32 page manual that they must obey. pic.twitter.com/ozdkP7VQ0y

— the_VP5 (@the_vp5) April 22, 2024