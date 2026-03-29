Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε πολυσύχναστο δρόμο, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

 

 

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Friar Gate περίπου στη 21:30 (τοπική ώρα), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για 20 τραυματίες. Ορισμένοι εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα, εντοπίζοντας και ακινητοποιώντας όχημα που θεωρείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο οδηγός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση. Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ τονίζει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ απευθύνει έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες σχετικά με ένα μαύρο Suzuki Swift που φέρεται να συνδέεται με το συμβάν.

 

 

 

Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για τραγικό ατύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

