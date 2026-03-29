Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε πολυσύχναστο δρόμο, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Friar Gate περίπου στη 21:30 (τοπική ώρα), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για 20 τραυματίες. Ορισμένοι εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα, εντοπίζοντας και ακινητοποιώντας όχημα που θεωρείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο οδηγός, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση. Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ τονίζει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ απευθύνει έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες σχετικά με ένα μαύρο Suzuki Swift που φέρεται να συνδέεται με το συμβάν.

Update: Police say a black Suzuki Swift vehicle ploughed into pedestrians on Friar Gate, Derby city centre, Derbyshire, UK, around 9:30pm Sat. Multiple serious injuries; victims hospitalised. Man in 30s arrested as driver. Road closed; no wider risk. https://t.co/UIl34PBZK1 — GeoTechWar (@geotechwar) March 29, 2026

Derby Car Ramming Leaves Dozens Injured A driver in Derby, UK, plowed into pedestrians in a busy city center area, injuring around 20 people, some seriously. The suspect, a man in his 30s, was arrested shortly after the incident, and emergency services responded quickly,… pic.twitter.com/yax0GsEEnq — Israel News Pulse (@israelnewspulse) March 29, 2026

BREAKING: 20 ‘mowed down’ by car in Derby city centre in Derbyshire, UK; suspect arrested pic.twitter.com/MfzhyyyLK0 — Rapid Report (@RapidReport2025) March 29, 2026

Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για τραγικό ατύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.