Η παρατηρητικότητα μιας αγρότισσας που επέστρεφε αργά το βράδυ από κοινωνική εκδήλωση, φαίνεται πως αποδείχτηκε καθοριστική για την αποτροπή ενός πιθανού τρομοκρατικού χτυπήματος κοντά στην αμερικανική στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ, οδηγώντας τις βρετανικές αρχές στη σύλληψη πέντε ανδρών.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, η κάτοικος της περιοχής οδηγούσε προς την οικία της όταν ξαφνικά παρατήρησε ύποπτα οχήματα σε τοπικό δρόμο. Αντιδρώντας άμεσα, ανέπτυξε ταχύτητα για να απομακρυνθεί, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησε την αστυνομία και έστειλε μήνυμα σε τοπική ομάδα στο WhatsApp, προειδοποιώντας τους συγχωριανούς της να κλειδώσουν τα σπίτια τους.

Μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph, η γυναίκα περιέγραψε την αγωνία των στιγμών: «Απλά σκέφτηκα “τι στο καλό κάνουν…;”. Είδα μια ομάδα νεαρών που έμοιαζαν με ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή να τρέχουν μέσα από τα δέντρα. Μερικοί από αυτούς φορούσαν μάσκες ή κουκούλες και όλοι διασκορπίστηκαν μπροστά μας καθώς περνούσαμε ξανά από εκεί». Πρόσθεσε μάλιστα: «Μερικοί έτρεξαν προς τα χωράφια, ενώ άλλοι στράφηκαν και έτρεξαν προς την αεροπορική βάση. Συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για κάτι αρκετά σοβαρό». Η ίδια εξομολογήθηκε πως της φαίνεται «σχεδόν απίστευτο» το ενδεχόμενο να έχει «αποτρέψει μια τρομοκρατική επίθεση».

Το κλίμα αναστάτωσης περιέγραψε και ο Τζούλιαν Τάντσμπερι, κάτοικος του γειτονικού Γουέλφορντ εδώ και 30 χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε γίνει αναφορά για τρία «ύποπτα φορτηγάκια» στο χωριό. «Προφανώς, τηλεφώνησαν στην αστυνομία της αεροπορικής βάσης, η οποία όμως δεν απάντησε», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Το τηλέφωνο απλώς χτυπούσε χωρίς απάντηση, οπότε κάλεσε το 999».

Η επιχείρηση των Αρχών κορυφώθηκε νωρίς το πρωί, όταν ο κ. Τάντσμπερι χρειάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία του. «Η αστυνομία χτυπούσε τότε δυνατά την πόρτα, οπότε κατέβηκα κάτω φορώντας το μπουρνούζι μου. Υπήρχαν αρκετοί αστυνομικοί, τρία περιπολικά στο δρόμο και μου είπαν ότι πρέπει να εκκενώσω το σπίτι, καθώς είχε συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό, χωρίς όμως να μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε.

Η επιχείρηση των Αρχών και οι συλλήψεις

Η κινητοποίηση μετά το τηλεφώνημα της γυναίκας ήταν ραγδαία. Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη πέντε υπόπτων, με την κατηγορία της παραβίασης της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι συλληφθέντες κρατούνται και ανακρίνονται.

Γύρω από τα ύποπτα βαν έχει στηθεί περίμετρος ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ πυροτεχνουργοί του βρετανικού στρατού διεξάγουν εξονυχιστικούς ελέγχους στα οχήματα. Η αστυνομία κάνει λόγο για «μείζον περιστατικό», διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους πολίτες ότι η κατάσταση τελεί υπό πλήρη έλεγχο. Σε στενή συνεργασία με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση της απειλής.

Για προληπτικούς λόγους, δόθηκε εντολή εκκένωσης για 85 κατοικίες της περιοχής, ενώ άνοιξε ένα τοπικό κέντρο αναψυχής για να φιλοξενήσει όσους δεν είχαν εναλλακτική διαμονή σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα.

Τραμπ: «Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

Αν και οι βρετανικές αρχές τηρούν σιγή ιχθύος σχετικά με τα ευρήματα στα οχήματα ή τον τελικό στόχο των δραστών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την άφιξή του στο Σικάγο, προχώρησε σε αποκαλύψεις. Δήλωσε πως οι ύποπτοι βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών «εδώ και καιρό» και σκόπευαν να πλήξουν τη βάση.

«Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βάση RAF Φέρφορντ, έξω από την οποία διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, αποτελεί μία από τις πλέον στρατηγικές και σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.