Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ένας 38χρονος αιτών άσυλο από την Αιθιοπία, ο οποίος είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους για σεξουαλικές επιθέσεις, αποφυλακίστηκε κατά λάθος, όπως ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών εν αναμονή της απέλασής του, ο Χαντούς Κεμπάτου αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Τσέλμσφορντ της κομητείας Έσσεξ, εξαιτίας διοικητικού λάθους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την «απαράδεκτη αστοχία», γνωστοποίησε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Κεμπάτου.

«Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να απελαθεί για τα εγκλήματά του, όχι να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους μας», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

Ο Κεμπάτου είχε φτάσει στη Βρετανία στα τέλη Ιουνίου, διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρή βάρκα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούλιο, συνελήφθη ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση εις βάρος ενός 14χρονου κοριτσιού και μίας γυναίκας στην περιοχή Έπινγκ του Λονδίνου.

Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις έξω από το ξενοδοχείο Bell, όπου φιλοξενούνταν ο ίδιος και περίπου 130 ακόμη αιτούντες άσυλο, με ορισμένα από τα επεισόδια να παίρνουν βίαιη τροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ