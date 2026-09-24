Στη σύλληψη του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Ντάνιελ Τόμας, γνωστού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Danny Tommo», προχώρησαν οι βρετανικές αστυνομικές Αρχές.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να πλησιάζει με ταχύπλοο και να σκίζει με μαχαίρι φουσκωτή λέμβο μεταναστών στη Μάγχη, ενώ πάνω σε αυτή βρισκόταν Γάλλος διασώστης.

Ο 37χρονος ηγέτης του κινήματος Patriot Platform αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και σύμφωνα με τις Αρχές θεωρείται ύποπτος για πρόκληση ζημιών με πρόθεση έκθεσης ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.

Το επεισόδιο στη Μάγχη και η ζωντανή μετάδοση

Το προκλητικό περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Μάγχης, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε περίπου 50 μετανάστες από παραλία της Νορμανδίας εισήλθε στη βρετανική ζώνη έρευνας και διάσωσης.

Αφού οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφη της υπηρεσίας RNLI και μεταφέρθηκαν σε πλοίο της βρετανικής συνοριοφυλακής με προορισμό το Ντόβερ, ο Ντάνιελ Τόμας πλησίασε την άδεια από μετανάστες λέμβο με ένα κίτρινο ταχύπλοο.

Καταγράφοντας τις ενέργειές του σε ζωντανή μετάδοση μπροστά σε περισσότερους από 15.000 θεατές στο YouTube, ο Τόμας έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι και άρχισε να σκίζει το πλαϊνό τμήμα της λέμβου.

Εκείνη τη στιγμή, πάνω στη φουσκωτή βάρκα βρισκόταν Γάλλος αξιωματούχος της ακτοφυλακής από το διασωστικό σκάφος Abeille Liberté. Ο Τόμας άρχισε να του φωνάζει:

«Είσαι σε αγγλικό έδαφος. Εδώ είναι Αγγλία, δεν είναι Γαλλία!», καλώντας τον παράλληλα να αποβιβαστεί.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους ακολούθους του ότι ενέργησε με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να καταστρέψει τη βάρκα ώστε «να μη χρησιμοποιηθεί ξανά από διακινητές για την επιστροφή μεταναστών».

Το βίντεο με τον Ντάνιελ Τόμας να σκίζει τη Λέμβο:

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Ουάιτ εντόπισε και συνελήφθη τον 37χρονο, ο οποίος δηλώνει χωρίς μόνιμη κατοικία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία βάσει του ειδικού νόμου Aviation and Maritime Security Act 1990, ενώ κατηγορείται για καταστροφή ή υπονόμευση της ασφάλειας πλοίων και ναυτικών εγκαταστάσεων, αλλά και για πρόκληση φθορών με πρόθεση την έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.

Ο Τόμας κατέγραψε και τη στιγμή της σύλληψής του από τους αστυνομικούς. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ένας αστυνομικός ακούγεται να του εξηγεί ότι συλλαμβάνεται διότι εμπλέκεται σε πρόκληση ζημιών που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, με τον ακτιβιστή να απαντά ατάραχος:

«Καταλαβαίνω. Το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό».

Το βίντεο της σύλληψης του Ντάνιελ Τόμας:

Ποιος είναι ο Ντάνιελ Τόμας («Danny Tommo»)

Ο Ντάνιελ Τόμας αποτελεί μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες του ακροδεξιού και εθνικιστικού χώρου στη Βρετανία.

Το τελευταίο διάστημα κατάφερε να συσπειρώσει δεκάδες αντιμεταναστευτικές ομάδες υπό την ομπρέλα του δικτύου Patriot Platform. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πρωταγωνίστησε στη διοργάνωση διαδηλώσεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε λιμενικές πόλεις όπως το Ντόβερ και το Πόρτσμουθ, εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν συχνά κουκουλοφόροι και σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεσή του παραπέμπεται πλέον στη βρετανική Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να εξετάσει αυστηρά τα όρια της δράσης αυτόκλητων «τιμωρών» στα διεθνή και εθνικά ύδατα.

Danny Tommo has stepped over a line and committed serious offence. Watch him interfering with a rescue at sea, and using a knife to burst a rubber dinghy with a rescuer on board. He needs to be locked up and handed to the French police. pic.twitter.com/nz5S73UxhT — The Rev. Anton Mittens 🌹👮🎓 (@MittensOff) September 22, 2026