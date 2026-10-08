Σημαντική τροπή λαμβάνει η ποινική υπόθεση του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη (08/10) την ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας που είχαν εκδοθεί για τις κατοικίες του στο Σάντρινγκχαμ και το Ουίνδσορ.

Οι Αρχές παραδέχθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης ότι η έκδοση των ενταλμάτων δεν έγινε σύμφωνα με το νόμο, ενώ παράλληλα διεξάγεται δικαστικός αγώνας για το αν τα κατασχεθέντα στοιχεία μπορούν να διατηρηθούν στη δικογραφία της συνεχιζόμενης έρευνας που συνδέεται με τα έγγραφα Επστάιν.

Η παραδοχή του λάθους από την Αστυνομία

Μετά από προσφυγή του Πρίγκιπα Άντριου στη Δικαιοσύνη, η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την έφοδο στις κατοικίες του δεν ήταν σύννομες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, στο πλαίσιο ερευνών που αφορούσαν τις διασυνδέσεις του με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αποδεχόμαστε ότι η απόφαση του αρχικού δικαστηρίου να εκδώσει τα εντάλματα βάσει της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης ήταν εσφαλμένη και, ως εκ τούτου, τα εντάλματα πρέπει να ακυρωθούν νομικά».

Τι θα γίνει με τα κατασχεθέντα στοιχεία

Η ακύρωση των ενταλμάτων δημιουργεί μείζον νομικό ζήτημα σχετικά με την αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού που κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές κατά τις έρευνες στο Σάντρινγκχαμ και το Ουίνδσορ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική δικαστική διαδικασία για να αποφασιστεί:

Αν η αστυνομία μπορεί να διατηρήσει νόμιμα στην κατοχή της τα κατασχεθέντα στοιχεία. Αν το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δικογραφία ή αν πρέπει να επιστραφεί στον κατηγορούμενο και να ακυρωθεί ως προϊόν παράνομης έρευνας.

Συνεχίζεται η ποινική έρευνα για τα έγγραφα Επστάιν

Παρά το σοβαρό διαδικαστικό σφάλμα και την ακύρωση των ενταλμάτων, η βρετανική αστυνομία ξεκαθάρισε ότι η ποινική έρευνα σε βάρος του Άντριου παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Η έρευνα των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε έπειτα από τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία ρίχνουν φως στις δραστηριότητες του καταδικασμένου για παιδεραστία Τζέφρι Επστάιν και του περιβάλλοντός του.