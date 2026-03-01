Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, αποκάλυψε ότι δύο από τους ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν ως αντίποινα είχαν ως κατεύθυνση την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Επισήμανε ότι μαχητικά της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) απογειώνονται από τις βάσεις της Βρετανίας σε Κύπρο και Κατάρ προκειμένου να προστατέψουν αυτές τις δύο χώρες από τυχόν ιρανικές επιθέσεις.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Πάντως, λίγη ώρα αργότερα, η Λευκωσία διέψευσε τον ισχυρισμό του Βρετανού Υπουργού.

Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που στοχεύονταν στο Μπαχρέιν.

Μιλώντας στο Sky News, ο Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ». Ωστόσο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν οι πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο Χίλι κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα οπλικά του προγράμματα, μετά τις προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία.

Καταδίκασε το καθεστώς του Ιράν, επικαλούμενο το ιστορικό τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, την εσωτερική καταστολή και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, εκφράζοντας ανησυχία για τις περιφερειακές επιπτώσεις.

Ο Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να εξηγήσουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι όλες οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή συμμορφώνονται με το Διεθνές Δίκαιο.

Η διάψευση της Λευκωσίας

Σε κατηγορηματική διάψευση των όσων είπε ο Βρετανός Υπουργός προέβη, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπογράμμισε, σε ανάρτησή του στο Χ, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για την Κύπρο.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι διαψεύδει τα όσα κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για την Κύπρο, υπογραμμίζει από την πλευρά του σε ανάρτησή στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Τοποθετούμενος, όπως σημειώνει, σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρινίζει «ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα».

«Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», προσθέτει.