Η Βρετανία είναι έτοιμη να ανακοινώσει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία για το ουκρανικό, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην περίπτωση πάντως που επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τότε η βρετανική πλευρά θα στείλει στρατιώτες και μηχανικούς επί του ουκρανικού εδάφους προκειμένου να φτιάξουν τα drones και να εκπαιδεύσουν τον ουκρανικό στρατό.

Επιπλέον, έχει δοθεί δημοσίως η άδεια από τον πρωθυπουργό της Βρεατανίας Κιρ Στάρμερ να πετάνε βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να εποπτεύουν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής.