Σε μία κίνηση στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών προχώρησε η Βρετανία, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη του υπερσύγχρονου αντιτορπιλικού HMS Dragon στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή του πολεμικού πλοίου εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ευρεία πολυεθνική προσπάθεια, η οποία στοχεύει στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ, μόλις οι επικρατούσες συνθήκες το επιτρέψουν. Το HMS Dragon, το οποίο αποτελεί αιχμή του δόρατος για την αντιαεροπορική άμυνα του βρετανικού Ναυτικού, διαθέτει πλούσια επιχειρησιακή εμπειρία στην περιοχή, καθώς τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άμυνα της Κύπρου, κατά την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη ζώνη.

Η επανατοποθέτηση του αντιτορπιλικού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν αποτελεί μία μεμονωμένη ενέργεια, αλλά ακολουθεί την πρόσφατη κίνηση της Γαλλίας να αναπτύξει την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου της στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά πάνω σε ένα κοινό αμυντικό σχέδιο, με κύριο στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του παγκόσμιου εμπορίου. Η συντονισμένη αυτή παρουσία των ευρωπαϊκών Ναυτικών Δυνάμεων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη δέσμευση για τη διατήρηση της σταθερότητας σε μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής έντασης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών στη ναυσιπλοΐα.