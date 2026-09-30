Νέα, ανατρεπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη σύλληψη των πέντε ανδρών κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση της RAF Fairford, την οποία χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για αποστολές βομβαρδιστικών.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις βρετανικών μέσων ενημέρωσης, ένας από τους υπόπτους, ο 20χρονος κάτοικος Λονδίνου, τηλεφώνησε ο ίδιος στις αστυνομικές αρχές λίγο πριν από τη σύλληψη των πέντε.

Την ίδια ώρα, η απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε ύποπτοι προκάλεσε την έντονη και δημόσια αποδοκιμασία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το μυστήριο τηλεφώνημα του 20χρονου υπόπτου

Σταδιακά αποκαλύπτονται οι πτυχές του περιστατικού που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, έξω από την αεροπορική βάση της RAF Fairford στο δυτικό τμήμα της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο ένας από τους πέντε συλληφθέντες, ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος μένει στο Λονδίνο, πραγματοποίησε ο ίδιος κλήση στην αστυνομία, αναφέροντας το περιστατικό και την παρουσία της ομάδας στο σημείο.

Η κλήση αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην ακαριαία κινητοποίηση βαρέως οπλισμένων αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα, όταν ακολούθησε μεταγενέστερη κλήση από περίοικο που παρατήρησε ύποπτες κινήσεις, οι ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο.

Οι αντιτρομοκρατικές αρχές και οι ερευνητές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το κίνητρο του τηλεφωνήματος, χωρίς να είναι ακόμα βέβαιοι εάν ο 20χρονος δίστασε την τελευταία στιγμή και υπαναχώρησε από το σχεδιαζόμενο χτύπημα ή εάν η κλήση αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου.

Τα τρία βαν, τα εκρηκτικά και η στρατηγική σημασία της Βάσης

Οι πέντε άνδρες εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν από τις ειδικές δυνάμεις δίπλα σε τρία σταθμευμένα βαν, σε ελάχιστη απόσταση από την περίμετρο της στρατιωτικής βάσης.

Η αρχική σύλληψή τους έγινε ως ύποπτοι για κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ στη συνέχεια οι διώξεις αναβαθμίστηκαν βάσει της αυστηρής βρετανικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα οχήματα των εμπλεκομένων υπόπτων δεν έδειξαν να υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός, όπως αρχικά ερευνόταν.

Η αεροπορική βάση της RAF Fairford κατέχει κομβικό γεωστρατηγικό ρόλο, καθώς εκεί σταθμεύουν και επιχειρούν αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 Lancer.

Απελευθέρωση με εγγύηση και η «απογοήτευση» Τραμπ

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε η αφήγηση των πέντε συλληφθέντων ελεύθερων με χρηματική εγγύηση. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν εξαιρετικά αυστηροί περιοριστικοί όροι, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση μετακινήσεων, την επιτήρηση και τον περιορισμό των επαφών τους, ενώ η κύρια ανακριτική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η απόφαση για την αποφυλάκισή τους προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε δημόσια την έντονη απογοήτευσή του για τους χειρισμούς των βρετανικών δικαστικών αρχών, υπογραμμίζοντας: «Με εκπλήσσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα το έκανα αυτό»